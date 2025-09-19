Новини
Коща привиква лидерите на ЕС на спешна среща заради руските дронове
Автор: Елиза Дечева 13:39Коментари (0)71
©
Председателят на Съвета на ЕС Антониу Коща покани лидерите на ЕС на неофициален Европейски съвет, домакин, на който ще бъде министър-председателят Фредериксен в Копенхаген на 1 октомври.

Коща заяви, че фокусът на съвета ще бъде двоен и върху: укрепването на общата европейска отбранителна готовност и засилване на подкрепата на ЕС за Украйна.

"Неотдавнашните нарушения на въздушното пространство от страна на Русия в Полша и Румъния са сурово напомняне, че трябва да ускорим и задълбочим усилията си. На предишни срещи се съгласихме, че Европа трябва да направи повече – и трябва да направим повече заедно – в областта на отбраната. Посоката на движение е ясна: ние изграждаме Европа, способна да реагира ефективно, автономно и заедно на днешните и утрешните заплахи. Амбицията, която си поставихме – решително да повишим общата отбранителна готовност на Европа до 2030 г. – въплъщава този ангажимент", се казва в неговата покана към лидерите.



