Politico.
Това ще бъде първото посещение на германски държавен глава във Великобритания от 27 години насам. Гостите ще бъдат посрещнати в замъка Уиндзор - една от основните кралски резиденции. Визитата ще включва церемониално посрещане, официален банкет, както и среща с министър-председателя Кийър Стармър.
Това е третото държавно посещение, организирано от краля и кралица Камила през 2025 г., след визитите на френския президент Еманюел Макрон през юли и на американския президент Доналд Тръмп през септември.
Крал Чарлз посети Германия през март 2023 г. - първата му официална визита като монарх - където произнесе реч пред Бундестага и подчерта значението на приятелството между двата народа. През юли тази година Обединеното кралство и Германия подписаха нов договор за стратегическото им партньорство, включващ сътрудничеството в сферата на сигурността и взаимопомощта при евентуално въоръжено нападение.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.