|Краткосрочният наем на имот в Гърция става все по-невъзможен
Забраната за нови краткосрочни отдавания под наем в центъра на Атина не само ще бъде удължена, но ще важи и за други райони в страната, предвид положителните ѝ резултати до момента, като правителството в момента оценява регионите, към които да бъде насочено нейното прилагане.
Според изявлението на премиера Кириакос Мицотакис на Международния панаир в Солун, се разглежда възможността за удължаване на забраната за нови предложения, подобни на Airbnb, в трите общински района на Атина с още една година, като същевременно се оценява и разширяването на тази мярка към други райони на страната.
Решено е да се удължи тригодишното освобождаване от данък за собственици, които изберат да отдават имота си под наем на дългосрочен договор, докато преди това те бяха налични на пазара за краткосрочни наеми; стимул, чиито резултати след около година прилагане се считат за окуражаващи.
Що се отнася до районите, до които може да бъде разширена забраната за навлизане на нови имоти на пазара за краткосрочно отдаване под наем, след трите района на Атина, експертите се позовават на статистика от Института на Гръцката конфедерация по туризъм и ELSTAT, както и на дестинации, където тази активност изглежда е особено висока в сравнение със средното за страната. Според тях средният брой налични места за настаняване за краткосрочно отдаване под наем на 1000 постоянни жители в Гърция е 46. Тези данни се отнасят за 2024 г. и се очаква да са се увеличили тази година. В Цикладите обаче средният брой места за настаняване на 1000 жители е 611, докато в Йонийските острови е 340, а в Додеканезите - 125. Отбелязва се, че във всеки регион цифрите се различават допълнително в зависимост от дестинацията. Следователно в Миконос и Санторини броят на местата за настаняване на 1000 жители е по-висок от 611 в Цикладите като цяло.
Междувременно, от 1 октомври ще влезе в сила регулаторната рамка, въведена от министъра на туризма Олга Кефалогяни, която предвижда подробни условия и спецификации за експлоатацията на всички апартаменти и къщи като краткосрочно настаняване, регулирайки пазара допълнително.
