Унгария осъмна с историческа политическа промяна, след като опозиционната партия "Тиса“ постигна убедителна победа на парламентарните избори, осигурявайки си конституционно мнозинство. Резултатът слага край на дългогодишното управление на Виктор Орбан и дава заявка за рязък завой в държавната политика към възстановяване на правовата държава и евроатлантическите ценности.

Избирателната активност е достигнала рекордни нива, като близо 6 милиона граждани са дали своя глас – най-високият показател в страната от 2002 година насам.

Лидерът на "Тиса“ Петер Мадяр, който в момента е водещата фигура на политическата промяна, обяви намерение за незабавно съставяне на правителство. Той настоява за оставки на ръководните кадри в съдебната система, медийния регулатор и антимонополните органи, с цел премахване на институционалния контрол, наложен от досегашната власт.

Според анализатори от гражданския сектор, основният приоритет пред новото мнозинство е извеждането на Унгария от международната изолация и възстановяването на позициите ѝ в Европейския съюз. Очаква се страната да прекрати досегашната си политика на сближаване с Русия и да нормализира диалога със Съединените щати.

Въпреки категоричния мандат, пред новата власт стоят сериозни препятствия поради силното влияние на кадрите на Орбан в държавния апарат. Международните наблюдатели отбелязват, че този изборен резултат може да има "охлаждащ ефект“ върху крайнодесните националистически движения в цяла Европа, за които досегашното унгарско управление служеше за модел, информира Nova.

Промяната в Будапеща маркира началото на нов период, в който обществото даде ясен сигнал за завръщане към либерално-демократичния модел. Процесът по възстановяване на проевропейския път на страната ще бъде внимателно следен от международната общност като ключов индикатор за стабилността в региона.