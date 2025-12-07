Сподели close
Кремъл счита промяната в Стратегията за национална сигурност на администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, която вече не нарича Русия "пряка заплаха“ и дори призовава за сътрудничество с Москва в областта на стратегическата стабилност, за положителна стъпка. Това заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, предава ТАСС.

"Считаме това за положителна стъпка“, заяви Песков пред агенцията, коментирайки промените в ключов документ за националната сигурност на Съединените американски щати.

Според него Кремъл възнамерява да проучи по-подробно новата стратегия.