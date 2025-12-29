Кристин Лагард: Чакането на България почти приключи
"Чакането почти приключи: остават 3 дни до присъединяването на България към еврото. Исторически етап, който укрепва търговията, пътуванията и финансовата стабилност в цяла Европа", написа Лагард в профила си във Facebook.
ФОКУС припомня, че всички сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани по фиксирания курс 1 евро = 1.95583 лв. До 30 юни 2026 г. ще можем да обменяме левове в евро във филиалите без такса. А до края на месец януари ще можем да се разплащаме както в лева, така и в евро.
Бомба от Втората световна война бе обезвредена в Белград
16:51 / 28.12.2025
От 1-ви януари в Гърция се повишават пътните такси
16:51 / 28.12.2025
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
16:57 / 28.12.2025
