Bloomberg представител на ЕЦБ, коментирайки по-ранна публикация в медиите.
"Председателят Лагард е изключително фокусирана върху изпълнението на задачата си и не е взела никакво решение относно приключването на мандата си“, отбелязва източникът на агенцията.
По-рано британският вестник Financial Times съобщи, че Лагард може да напусне поста си преди изтичането на осемгодишния й мандат, който приключва през октомври 2027 г. Според един от източниците на изданието, Лагард "иска да даде възможност на напускащия президент на Франция Еманюел Макрон и на канцлера на Германия Фридрих Мерц да намерят нов ръководител на една от най-важните институции“ на общността. Все още не е ясно кога точно Лагард ще напусне поста си. Възможно е това да се случи преди президентските избори във Франция през април следващата година.
Лагард беше утвърдена на поста председател на ЕЦБ на 18 октомври 2019 г. от държавните и правителствени ръководители на Европейския съюз. На 1 ноември тя замени на този пост Марио Драги.
Кристин Лагард все още не е взела решение дали да напусне поста си като председател на ЕЦБ
© AP
Още по темата
/
Саркози влиза в затвора
21.10
САЩ изразяват "особена загриженост" относно присъдата за Льо Пен и припомнят речта на Ванс от Мюнхенската конференция
01.04
Sky News: Политическата кариера на Марин льо Пен се разпада, а бъдещето на Франция е под въпрос
31.03
Владимир Митев за изборите в Румъния: Елена Ласкони не е особено убедителен кандидат - изглежда неподготвена за международната политика, но се обгражда със съветници, които знаят какво правят
02.12
Масови протести срещу Еди Рама: Албанската полиция използва сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите
08.10
Още от категорията
/
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си по идеята за "Европа на две скорости"
17.02
Управителят на Централната банка на Гърция: Ако правите грешки на местно ниво, валутата няма как да ги поправи
14.02
Зеленски: Следващите тристранни преговори между Украйна, Русия и САЩ ще се проведат на 4 и 5 февруари
01.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Земетресение разтърси Южна Гърция
08:26 / 17.02.2026
Науката твърди, че не сърцето, а мозъкът се влюбва първи
08:25 / 17.02.2026
Меглена Кунева: България трябва спешно да определи позицията си п...
08:23 / 17.02.2026
Опасен страничен ефект води до изтегляне на левамизол от европейс...
13:03 / 16.02.2026
Фабрика побира 3753 басейна с олимпийски размери. В нея работят 3...
11:20 / 16.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.