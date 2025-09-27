Лавров: Русия няма намерение да атакува страна от НАТО или ЕС

© Сергей Лавров, който говори на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН коментира обвиненията срещу Русия, че планира да атакува страни от НАТО.



"Западът обвини Русия, че планира да атакува страните от Северноатлантическия алианс и Европейския съюз. Президентът Владимир Путин многократно е опровергал тези провокации, Русия няма и не е имала такива намерения“, заяви Лавров.



"Въпреки това, всяка агресия срещу нашата страна ще получи адекватен отговор. Нека НАТО и ЕС да нямат никакви съмнения по този въпрос", категоричен бе Лавров.



"Русия е обезпокоена от изявленията на редица политически фигури, които са на власт в някои столици на ЕС и страните от НАТО, които сериозно обсъждат Трета световна война като вероятен сценарий".



"Говорейки за бъдещето, не трябва да забравяме за уроците от миналото, особено в ситуация, в която нацизмът отново надига глава в Европа, милитаризацията набира скорост - под същите антируски лозунги. Това е още по-тревожно, защото редица политически фигури, които са на власт в Брюксел и някои столици на страните от ЕС и НАТО, сериозно започват да говорят за Трета световна война като вероятен сценарий".