Сергей Лавров заяви във вторник, че Москва ще проведе ядрени тестове, ако която и да е друга ядрена сила направи това, предаде Reuters.
"Русия е готова да обсъди опасенията на Съединените щати относно това, което Вашингтон нарича "съмнителни подземни дейности", каза Лавров.
Лавров също така изрази безпокойство от изявленията на САЩ, които предполагат, че ядрените тестове могат да бъдат използвани за геополитически цели.
Лавров: Русия ще проведе ядрени тестове, ако го направи друга ядрена сила
©
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Квото Такоа
преди 33 мин.
Тея руснаци не смеят да пръ*нат ако някой друг не го направи пръв. Е*аси хората.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.