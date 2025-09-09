Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лавров нарече "глупости" твърденията за предполагаема руска атака срещу самолета на Фон дер Лайен
Автор: Елиза Дечева 17:15Коментари (0)59
©
Външният министър на Русия Сергей Лавров нарече "глупости“ твърденията за предполагаема руска намеса срещу самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, извършена с помощта на GPS смущения, пише Известия. 

"Наскоро едва не убихме Урсула фон дер Лайен, която долетя дотук със самолет или хеликоптер до различни страни, настройвайки ги срещу нашата страна. И изведнъж те казаха, че Русия е "изключила“ GPS-а и самолетът или хеликоптерът може да са се разбили. След това, между другото, самите представители на Европейския съюз се дезавуираха от тези глупости“, добави още Лавров. 

"Фокус" припомня, че на 1 септември Financial Times съобщи, че самолетът, превозващ председателя на ЕК, при опит за кацане на летището в България се е оказал без работеща GPS система заради "руска намеса". 

Преди дни премиерът Росен Желязков каза, че "транспондерът на самолета е излъчвал постоянно и с добро качество на сигнала, нямало е данни за заглушаване". 

"Никога не сме твърдели, че инцидентът със самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен над Пловдив, е целенасочен", заяви пък говорителят на ЕК Ариана Подеста. 

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова също коментира случая с доста голяма доза ирония.



Още по темата: общо новини по темата: 11
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
04.09.2025 »
03.09.2025 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Очаква се скок на цените в Турция
15:09 / 09.09.2025
Дрон атакува флотилията на Грета Тунберг по време на мисия за Газ...
13:27 / 09.09.2025
Ресторантите в Кипър работят на загуба, туристите отказват да се ...
11:56 / 09.09.2025
Подарък или доказателство? Какво представляват рисунката и послан...
11:06 / 09.09.2025
Българска следа в грандиозна измама, мафия източва социални помощ...
10:00 / 09.09.2025
Силно земетресение разлюля Атина
08:50 / 09.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: