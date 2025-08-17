Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож в Гърция
Автор: Лора Димитрова 13:45Коментари (0)108
©
Лекари спасиха живота на българката, намушкана 10 пъти с нож и удряна със стол  в района на община Апокоронас, Гърция, предаде HuffPost Greece.

Припомняме, че 45-годишната жена и нейният 56-годишен партньор, и двамата от България, са се карали ожесточено у дома. В един момент мъжът започнал да я удря, а когато жената се е опитала да се измъкне от хватката му, той е взел нож от кухнята и я е намушкал в гърдите.

Българката била откарана по спешност в болницата в Ханя с прободна рана в гърдите. Лекарите незабавно я приели в операционната зала, където е оперирана и е хоспитализирана, без опасност за живота.

Полицейските власти бяха уведомени за инцидента и установиха, че тя е жертва на домашно насилие. 56-годишният българин е арестуван.



Още по темата: общо новини по темата: 428
16.08.2025 »
15.08.2025 »
13.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
09.08.2025 »
предишна страница [ 1/72 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Българка беше прободена 10 пъти с нож в Гърция
18:59 / 16.08.2025
Тръмп: Всички са съгласни! Директно мирно споразумение
15:30 / 16.08.2025
Зеленски коментира разговора си с Тръмп
12:15 / 16.08.2025
Световната банка вече определя България като страна с висок доход...
12:14 / 16.08.2025
Какво показва "езикът на тялото" при срещата Путин - Тръмп
15:36 / 16.08.2025
Историческа среща: Тръмп и Путин си стиснаха ръцете преди срещата...
22:46 / 15.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Катастрофи в България
Лято 2025
Световна черна хроника
България в еврозоната
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: