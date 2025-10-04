Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Летището в Мюнхен спря полетите за втори път заради дронове
Автор: Екип Burgas24.bg 16:45Коментари (0)0
©
Летището в Мюнхен спря полетите за втори път в рамките на 24 часа, след като снощи в района отново бяха забелязани дронове. Засегнати са хиляди пътници.

Летищните власти се готвеха да подновят работа тази сутрин, но нови наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близкото въздушно пристранство отложиха отварянето на двете писти на летището. Над 80 полета са отменени, пренасочени или забавени.

Летището беше затворено малко преди 21 часа снощи заради множество наблюдения на дронове. Властите в Белгия също съобщиха, че разследват наблюдения на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:49 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:54 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:32 / 03.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:39 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:39 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Български тенис
Бури и градушки 2025 г.
Български национален отбор по футбол
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: