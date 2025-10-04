ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Летището в Мюнхен спря полетите за втори път заради дронове
Летищните власти се готвеха да подновят работа тази сутрин, но нови наблюдения на неидентифицирани летателни средства в близкото въздушно пристранство отложиха отварянето на двете писти на летището. Над 80 полета са отменени, пренасочени или забавени.
Летището беше затворено малко преди 21 часа снощи заради множество наблюдения на дронове. Властите в Белгия също съобщиха, че разследват наблюдения на 15 дрона над военен обект близо до границата с Германия
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Балканска медия: Ако досега е било студено, пригответе се за още ...
16:49 / 04.10.2025
Пълен обрат с бъдещето на най-популярния пазар в Одрин
13:53 / 04.10.2025
Силно земетресение в Тихия океан
13:54 / 04.10.2025
ХАМАС се съгласи да освободи всички заложници и да предаде управл...
23:32 / 03.10.2025
ЕК даде зелена светлина за второто плащане за България по ПВУ
21:39 / 03.10.2025
Евростат сложи България на второ място в Европа по ръст на цените...
21:39 / 03.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подариха къща на сина на Стефан Данаилов
21:39 / 03.10.2025
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Владо Карамазов: Официално казвам: "Сбогом"
22:38 / 03.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Гери и Светльо от "Един за друг" станаха родители за трети път
14:46 / 02.10.2025
Къмпинг "Арапя" е под вода!
10:39 / 03.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета