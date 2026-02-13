Лидери от цял свят ще участват в Мюнхенската конференция по сигурността
Държавният глава Илияна Йотова, както и министър-председателят Росен Желязков ще участват в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността.
В тазгодишното издание се очаква да участват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят.
Предвижда се Йотова да проведе редица срещи, сред които с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.
А премиерът Желязков ще проведе срещи с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер и с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Хшановски и други.
В конференцията участие ще вземе и министърът на отбраната Атанас Запрянов, както и началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов.
