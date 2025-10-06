Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
Автор: Борислава Благоева 17:32Коментари (0)47
©
Премиерът на Литва Инга Ругинене увери, че страната ѝ няма да отмени санкциите срещу Русия и Беларус, докато териториалната цялост на Украйна не бъде напълно възстановена и всички загуби, причинени от Руската федерация, не бъдат компенсирани. Тя заяви това на съвместен брифинг с украинската си колежка Юлия Свириденко в Киев, съобщава Укринформ.

Ругинене, която е на посещение в Киев на 6 октомври, заяви, че извършителите на въоръжена агресия срещу Украйна трябва да бъдат подведени под отговорност.

Затова, според нея, Литва подкрепя създаването на Специалния трибунал за престъплението агресия, работата на Регистъра на щетите и предложението на Европейската комисия (ЕК) за използване на замразени руски активи в полза на Украйна.

"Нашите санкции срещу Русия и нейния съюзник Беларус ще останат в сила, докато териториалната цялост на Украйна не бъде възстановена и загубите, причинени от войната, не бъдат компенсирани“, подчерта ръководителят на литовското правителство.

Тя допълни, че крайната цел е "пълно обезщетение за всички загуби, причинени на Украйна“.

В същия ден Ругинене обяви нова инициатива за подпомагане и рехабилитация на украински деца, отвлечени преди това от Русия, които по-късно бяха върнати на семействата си.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за връщането на украинските деца, отвлечени от Русия, с британската принцеса Анна.



Още по темата: общо новини по темата: 4531
04.10.2025 »
01.10.2025 »
29.09.2025 »
28.09.2025 »
27.09.2025 »
27.09.2025 »
предишна страница [ 1/756 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Отиде си прочута авторка на бестселъри
13:44 / 06.10.2025
Новият френски премиер подаде оставка
11:17 / 06.10.2025
"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шега...
11:18 / 06.10.2025
Българин загина в катастрофа в Унгария
10:30 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:23 / 06.10.2025
Биткойн надхвърли 125 000 долара 
13:36 / 05.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бургаският участник в "Ергенът: Любов в рая": Исках да стана популярен и го постигнах
09:31 / 06.10.2025
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Здравко Василев: Вече има в предварителна продажба апартаменти, разположени в корито на река
21:09 / 05.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Наводнението в "Елените" е било прогнозирано преди години, но никой не е обърнал внимание
13:51 / 04.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Природни стихии
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Войната в Украйна
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: