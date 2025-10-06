ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
Ругинене, която е на посещение в Киев на 6 октомври, заяви, че извършителите на въоръжена агресия срещу Украйна трябва да бъдат подведени под отговорност.
Затова, според нея, Литва подкрепя създаването на Специалния трибунал за престъплението агресия, работата на Регистъра на щетите и предложението на Европейската комисия (ЕК) за използване на замразени руски активи в полза на Украйна.
"Нашите санкции срещу Русия и нейния съюзник Беларус ще останат в сила, докато териториалната цялост на Украйна не бъде възстановена и загубите, причинени от войната, не бъдат компенсирани“, подчерта ръководителят на литовското правителство.
Тя допълни, че крайната цел е "пълно обезщетение за всички загуби, причинени на Украйна“.
В същия ден Ругинене обяви нова инициатива за подпомагане и рехабилитация на украински деца, отвлечени преди това от Русия, които по-късно бяха върнати на семействата си.
По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е обсъдил въпроса за връщането на украинските деца, отвлечени от Русия, с британската принцеса Анна.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4531
|предишна страница [ 1/756 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Отиде си прочута авторка на бестселъри
13:44 / 06.10.2025
Новият френски премиер подаде оставка
11:17 / 06.10.2025
"Как да убия приятеля си по средата на час": Младеж отправи "шега...
11:18 / 06.10.2025
Българин загина в катастрофа в Унгария
10:30 / 06.10.2025
Бунт срещу смартфоните, "тухлите" се завръщат
10:23 / 06.10.2025
Биткойн надхвърли 125 000 долара
13:36 / 05.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Само на 21 години почина ТикТок звезда
13:56 / 04.10.2025
Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
16:48 / 04.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Четвърта жертва на стихията в Елените, откриха тялото на руска гражданка
19:56 / 04.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета