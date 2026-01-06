Лондон предупреди Мъск: Grok генерира порнографски изображения, това трябва да се поправи
Ofcom, регулаторният орган на Обединеното кралство за комуникационни услуги, изрази "сериозна загриженост“ относно AI инструмента на социалната медийна платформа, тъй като той може да се използва за създаване на "разголени изображения на хора и порнографски изображения на деца“.
От началото на новата година потребители на X – предимно жени – са съобщили, че акаунти са използвали Grok, за да генерират техни изображения без дрехи.
Има и няколко случая, в които Grok е създал порнографски изображения на деца, според анализ на информационната агенция Reuters.
