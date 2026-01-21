Лошото време в Гърция продължава
В област Атика са регистрирани непрекъснати валежи, като метеорологичните явления се засилиха от днес следобед с проливни дъждове и бури.
Наложи се и затварянето на училища, а корабите останаха на пристанището заради силния вятър, информира кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.
Малко след 17:00 часа явленията в района на област Атика се засилиха, причинявайки проблеми по пътищата, а Оперативният център на пожарната е получил няколко обаждания през последния час, главно за изпомпване на вода в Керацини, Перама, Саламина, Пирея, Алимос, западните предградия, Западна Атика, но също и в центъра на Атина.
Обилните валежи причиниха проблеми в Атина, като улиците бяха наводнени, а шахтите преляха, което затрудни движението. По-рано беше изпратено съобщение на жителите на област Атика да не излизат навън, ако не е належащо.
Полицията въведе правила за движение по пътищата в Атика поради тежките метеорологични условия.
Според класификацията на валежите (RPI), прилагана от Метеорологичния отдел на Националната обсерватория в Атина, валежите днес са класифицирани като Категория 5 (Екстремни).
От следобедните часове интензивни явления се наблюдават в областите Тесалия, Евия и Споради, докато през нощта лошото време ще засегне и Цикладите. От обяд локално се наблюдават проливни дъждове и бури в източния и южния Пелопонес.
