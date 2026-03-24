Поради конфликта в Иран, Lufthansa Group удължи спирането на полетите на своите авиокомпании до няколко страни от Близкия изток до есента. Според изявлението на превозвача, полетите до Абу Даби (ОАЕ), Аман (Йордания), Бейрут (Ливан), Маскат (Оман), Техеран (Иран), Дамам (Саудитска Арабия), Рияд (също Саудитска Арабия) и Ербил (Ирак) са спрени до 24 октомври.Само дъщерното дружество на Lufthansa, Eurowings, реши да спре полетите до Бейрут и Ербил за по-кратък период - до 30 април.Полетите на Lufthansa Group до Дубай (ОАЕ) и Тел Авив (Израел) са спрени до 31 май.На 28 февруари САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени. Белият дом оправда атаката, позовавайки се на ракетни и ядрени заплахи, за които се твърди, че идват от Техеран. Корпусът на гвардейците на Ислямската революция обяви мащабна операция в отговор, атакувайки цели в Израел. Пострадали са и американски цели в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия. Ударите срещу Иран убиха върховния лидер аятолах Али Хаменей и няколко други ключови фигури в ръководството на Ислямската република.