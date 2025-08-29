Новини
close




Любима за мнозина улична храна стана лукс! Гирос под 5 евро почти не може да се намери в Гърция
Автор: Екип Burgas24.bg 10:02
©
Неотдавнашно проучване на гръцката медия Creta24 сред онлайн платформите за доставка на храна показва, че цената на любимия пита гирос в Ираклион вече е надхвърлила 6 евро, като достига 6,50 евро. Само няколко заведения в града все още предлагат гирос за под 5 евро.

В региона Атика ситуацията също е показателна – дори обикновен гирос в питка вече се купува след внимателно обмисляне. Цените започват от 3,70 евро и достигат до 5,20 евро. Едно шишче свинско или пилешко струва между 2,40 и 3,70 евро, а пълна порция гирос или сувлаки варира от 11 до 13,50 евро.

За четиричленно семейство поръчка от по две гирос на човек може да означава разход между 30 и 40 евро – сериозно натоварване за семейния бюджет.

Експерти от бранша обясняват тенденцията с нарастващите разходи за суровини и по-високите оперативни разходи на заведенията. Според тях натискът върху цените може да продължи, а някои прогнозират, че гиросът вероятно ще се стабилизира около 5 евро в близко бъдеще.








Но, с един гирос в Гърция стига за двама души.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
