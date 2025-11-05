МВнР: Разследват опит за убийство на българин в Косово
Посолството на Република България в Прищина е в постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.
По последна информация от българското посолство в косовската, пострадалият е настанен в лечебно заведение в Прищина, като състоянието му към момента е стабилно.
Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип, съобщи МВнР.
