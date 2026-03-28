МВнР на Русия нарече България марионетка на САЩ
©
''Безпочвеното задържане на руснаци, включително от гледна точка на българското законодателство, с цел трансфера им на американците само затвърждава непристойната репутация на София като послушна марионетка на Вашингтон'', заяви руското ведомство.
През декември 2025 г. руското посолство в София информира РИА Новости, че двама руски граждани, Олег Олшански и Сергей Ивин, са били арестувани в България по искане на САЩ. Консулски служители от посолството са ги посетили в софийския следствен арест, поддържали са връзка със задържаните и техните адвокати и са присъствали на съдебните им заседания.
Българският съд обаче одобри екстрадицията им в Съединените щати и те бяха предадени на американската страна на 26 март 2026 г.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.