МВнР предупреждава българите в Румъния

© Ситуационният център на МВнР уведомява, че за периода 7-9 октомври 2025 г. властите в Румъния са обявили червен, оранжев и жълт код в някои области на северната ни съседка поради очаквани неблагоприятни атмосферни явления – значителни валежи, силни пориви на вятъра и снеговалеж по високите части на планините, съобщиха от ведомството.



Препоръчваме на българските граждани, преминаващи или пребиваващи на територията на Румъния през посочения период да се запознаят с актуалните предупреждения по конкретните области.