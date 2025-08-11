ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|МВнР с предупреждение за всички българи, пътуващи към Испания
Те ще се провеждат всеки сряда, петък, събота и неделя в часовите интервали от 05:00 часа до 09:00 часа, от 12:00 часа до 15:00 часа и от 21:00 часа до 23:59 часа, считано от 15 август 2025 г., като стачните действия ще продължат потенциално до 31 декември 2025 г., ако исканията на служителите не бъдат изпълнени.
Очаква се да бъде засегнато наземното обслужване, включително обработката на багаж, особено в най-натоварените часове, във всички бази на авиокомпания Ryanair в Испания, включително летищата Мадрид-Барахас, Барселона-Ел Прат, Малага, Аликанте, Валенсия, Севиля, Палма де Майорка, Тенерифе Юг, Лансароте, Ибиса, Жирона, Сантяго де Компостела. От своя страна авиокомпания Ryanair е обявила, че не очаква стачните действия да окажат влияние върху изпълнението на графика на планираните полети.
МВнР препоръчва на българските граждани, планиращи да пътуват през посочения период с полети от или до Кралство Испания, да проверяват предварително и да следят информацията за своите полети в сайтовете или мобилните приложения на съответните авиокомпании.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Израел умишлено уби журналист на Al Jazeera и четирима негови кол...
12:08 / 11.08.2025
В Гърция вече се тегли от банкомат без такса
10:08 / 11.08.2025
Българи купуват имоти в престижни райони на Северна Гърция
10:19 / 11.08.2025
Експерт: Путин баламосва Тръмп. Онзи е или глупак, или наивен
08:59 / 11.08.2025
Силното земетресение, което удари Турция, съборило няколко сгради...
08:45 / 11.08.2025
МВнР: Няма нова информация за българина, изчезнал в Охридското ез...
09:04 / 11.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Подводните археолози с голям удар в Несебър
08:20 / 09.08.2025
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
20:10 / 10.08.2025
Нос "Червенка" в община Созопол е имот с отпаднала необходимост
19:39 / 09.08.2025
Денис Ризов се завръща, празнува голямо събитие
11:36 / 09.08.2025
МВР - Бургас издирва агресивна жена, ако я видите, звъннете на 112
15:47 / 09.08.2025
Ръст на случаите на салмонела и чревните инфекции по Черноморието
09:26 / 09.08.2025
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
13:59 / 09.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета