Sky News.
Мачадо заяви пред репортери пред Капитолия, че е връчила на Доналд Тръмп своята Нобелова награда за мир.
"Народът на Боливариан връща на наследника на Вашингтон медала, медала за Нобелова награда за мир, в знак на признание за неговата уникална отдаденост на нашата свобода“, заяви венецуелската опозиционерка.
Все още не е известно дали Тръмп е приел наградата.
Мачадо допълни още още, че е останала впечатлена от това колко ясно Тръмп разбира ситуацията във Венецуела. Тя добави, че той познава ситуацията и разбира страданието.
"Можем спокойно да говорим за очакванията и мечтите на венецуелците в това много трудно, но същевременно и изпълнено с надежда време“, заключва тя.
По-рано Мачадо обяви, че е готова да даде на Тръмп Нобеловата си награда за мир, която получи през 2025 г. Нобеловият комитет обаче отговори, че наградата не може да бъде отнета, разделена или прехвърлена на някой друг.
Мачадо се срещна с Тръмп, даде му Нобелова си награда за мир
©
Още по темата
/
БСП: Използването на военна сила за смяна на властта е сериозно нарушение на международното право
07.01
Мъск с интересно меме
06.01
Мадуро пледира "невинен"
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
Още от категорията
/
Кристалина Георгиева: Близо 40% от работните места в световен мащаб са изложени на промени, предизвикани от изкуствения интелект
14.01
Омъжва се на 14 и преди да навърши 21, вече има пет деца. Семейството й е толкова голямо, че не знае имената на всички
14.01
Йоана Лалова: Очаква се пълно затваряне на границата с Гърция в четвъртък и петък, включително и за коли
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Иран отвори въздушното си пространство
21:08 / 15.01.2026
Арестуваха известна волейболистка, турските медии твърдят, че е л...
12:05 / 15.01.2026
Четиримата астронавти, които напуснаха МКС, се завърнаха на Земят...
11:20 / 15.01.2026
ЕС понижава тавана на цените на руския петрол
09:20 / 15.01.2026
Николай Младенов ще оглави Съвета за мир в Газа
10:07 / 15.01.2026
Sky News: Отложиха екзекуцията на иранския протестиращ Ерфан Солт...
23:13 / 14.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.