Мадуро обяви извънредно положение в цяла Венецуела, военните са мобилизирани
Външното министерство на Венецуела обвини САЩ за атаката. Републиката, както се разбира от изявлението, "отхвърля, осъжда и порицава“ военната агресия, извършена от правителството на САЩ срещу територията на Венецуела и нейното население в гражданските и военните райони на Каракас, се посочва в изявление на министъра. Атака е била нанесена и срещу щатите Миранда, Арагуа и Ла Гуайра.
Външното министерство определи случилото се като грубо нарушение на Устава на ООН, "особено на членове 1 и 2, които закрепват зачитането на суверенитета, юридическото равенство на държавите и забраната за употреба на сила“. Такава агресия, подчертават властите във Венецуела, заплашва международния мир и стабилност, особено в Латинска Америка и Карибския басейн.
Американската армия потвърди, че САЩ нанасят удари по територията на Венецуела, съобщи Fox News, като се позова на източници.
Целта на нападението е да се завземат стратегическите ресурси на Венецуела – нефт и полезни изкопаеми – и да се опита да се "срине насилствено политическата независимост на страната“, смятат в републиката. Това обаче няма да се случи, а опитът да се наложи "смяна на режима“ ще се провали, се посочва в изявление.
"Николас Мадуро подписа и разпореди въвеждането в сила на указ за външно извънредно положениe на цялата територия на страната с цел защита на правата на населението, осигуряване на пълноценното функциониране на републиканските институции и незабавен преход към въоръжена борба. Цялата страна трябва да се мобилизира за разгромяване на тази империалистическа агресия“, се посочва в изявление.
Мадуро също така издаде заповед за незабавно разгръщане на командването на всеобхватната отбрана на страната и ръководните органи на отбраната във всички щати и общини в страната.
Медиите по-рано съобщиха за експлозии в Каракас в нощта на 3 януари. Според AP, в града са били чути най-малко седем експлозии, а в столицата на Венецуела са били забелязани и ниско летящи самолети. Южната част на Каракас, разположена недалеч от голяма военна база, е останала без електричество, пише Reuters.
