Основателят на американската ИТ компания Dell, Майкъл Дел, направи значима прогноза за бъдещето на пазара на памет в ерата на изкуствения интелект. Според него търсенето на памет може да нарасне до 625 пъти в периода 2023–2028 г., под влияние на бързото разрастване на AI индустрията.

Дел представя своята оценка по време на конференция, организирана от Bank of America, като акцентира върху първите пет до шест години от бума на изкуствения интелект. В този период, според него, нуждата от високоскоростна памет ще се увеличи драматично, движена както от по-мощни хардуерни решения, така и от многократно нарастващ брой AI ускорители.

Според изчисленията му, ако графичният ускорител NVIDIA H100 от 2022 г. разполага с около 80 GB HBM3 памет, неговият наследник през 2028 г. би могъл да достигне до 2 TB памет, което представлява приблизително 25-кратно увеличение на капацитета. Паралелно с това се очаква и около 25-кратно увеличение на търсенето на самите ускорители, което при комбиниране на двата фактора води до прогнозирания 625-кратен ръст на общото пазарно търсене на GPU памет.

В по-консервативен сценарий, базиран на спецификациите на бъдещите ускорители Vera Rubin с около 576 GB HBM4 памет, прогнозите остават също силно експанзивни - около 180-кратно увеличение на търсенето.

И двата сценария водят до един основен извод. Индустрията за полупроводници вероятно ще се сблъска със сериозен недостиг на високоскоростна памет в следващите години, тъй като производствените мощности трудно биха могли да се разширят с подобен темп.