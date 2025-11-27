Le Figaro.
Държавният глава на Франция също така подчертавава в речта си в Изер, че младите доброволци ще служат "единствено на територията на страната".
Доброволците ще получават 800 евро на месец
Във връзка с речта на Еманюел Макрон в Изер, Елисейският дворец обяви, че доброволците в националната служба ще получават минимум 800 евро на месец, ще бъдат осигурени с квартира, храна и екипировка.
"Това е важно усилие. То е абсолютно необходимо", заявява Еманюел Макрон, като уточнява финансирането на тази нова служба.
За да се приемат тези доброволци, ще трябва да се подготви инфраструктурата и да се обучат кадри. "Вече трябва да започнем да строим жилища и друга инфраструктура, за да може младежите да бъдат приети подобаващо в гарнизоните, и постепенно да подготвим достатъчен брой кадри, които да обучават и командват тези младежи".
Това усилие в областта на отбраната ще бъде финансирано от закона за военното планиране за периода 2026-2030 г., с допълнителен бюджет от над 2 милиарда евро, предназначен за националната служба. "Това е важно усилие. То е абсолютно необходимо", допълва френският президент.
3000 младежи ще бъдат избрани през лятото на 2026 г., като целта е да станат 50 000 до 2035 г.
Макрон обяви въвеждането на "нова държавна военна служба"
