Френският президент Еманюел Макрон обяви въвеждането на "нова национална служба" от следващото лято, която ще бъде "изцяло военна" и доброволна, предава Le Figaro.

Държавният глава на Франция също така подчертавава в речта си в Изер, че младите доброволци ще служат "единствено на територията на страната".

Доброволците ще получават 800 евро на месец

Във връзка с речта на Еманюел Макрон в Изер, Елисейският дворец обяви, че доброволците в националната служба ще получават минимум 800 евро на месец, ще бъдат осигурени с квартира, храна и екипировка.

"Това е важно усилие. То е абсолютно необходимо", заявява Еманюел Макрон, като уточнява финансирането на тази нова служба.

За да се приемат тези доброволци, ще трябва да се подготви инфраструктурата и да се обучат кадри. "Вече трябва да започнем да строим жилища и друга инфраструктура, за да може младежите да бъдат приети подобаващо в гарнизоните, и постепенно да подготвим достатъчен брой кадри, които да обучават и командват тези младежи".

Това усилие в областта на отбраната ще бъде финансирано от закона за военното планиране за периода 2026-2030 г., с допълнителен бюджет от над 2 милиарда евро, предназначен за националната служба. "Това е важно усилие. То е абсолютно необходимо", допълва френският президент.

3000 младежи ще бъдат избрани през лятото на 2026 г., като целта е да станат 50 000 до 2035 г.