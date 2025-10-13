BBC. Към момента няма данни за смъртни случаи или ранени.
Проливните валежи дойдоха само ден след като силни дъждове предизвикаха хаос в транспорта на Средиземноморския остров Ибиса.
В социалните мрежи се появиха видеоклипове, показващи потоци от кална вода, които преминават през градовете Ла Рапита и Санта Барбара в провинция Тарагона и преместват всичко по пътя си.
Националната метеорологична агенция AEMET обяви най-високата степен на тревога – червен код – в провинция Тарагона, предупреждавайки за до 180 милиметра валежи за 12 часа в делтата на река Ебро.
"Ситуацията е сложна и се прогнозират още валежи", каза Кристина Висенте, висш служител в агенцията, цитирана от вестник La Vanguardia.
Тръгванията на влакове от градовете Барселона и Валенсия, в съседния регион Валенсия, са спрени до второ нареждане.
Няколко региона в югоизточна Испания, включително Балеарските острови, бяха засегнати през последните дни от проливни дъждове и наводнения.
