Според местни медии инцидентът е станал в бар KwaNoxolo рано в неделя сутринта, 21 декември.
"Група от приблизително 12 души, пътуващи в бял микробус и сребрист седан, са открили безразборен огън по посетителите на бара. След това са избягали от местопроизшествието“, се казва в доклада на полицията.
Някои от жертвите са били вътре в бара, докато други са били простреляни отвън пред него. Заместник-началникът на полицията на провинция Гаутенг, генерал-майор Фред Кекана, заяви пред ENCA, че сред ранените е таксиметров шофьор. Мотивът за нападението все още е неизвестен.
Масова стрелба в Йоханесбург: Девет убити и 10 ранени
