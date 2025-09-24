Мечка нападна възрастен мъж в двора на дома му

© Възрастен мъж е настанен в болница за сериозни наранявания, след като е бил нападнат от мечка в двора на дома си в планинското село Доляни, в района на Загори в северозападна Гърция, съобщава Ekathimerini.



Според съобщенията, мечката влязла в имота, търсейки храна, когато нападнала мъжа. Местните жители се втурнали да му помогнат, след като чули писъците му, и го намерили да кърви на земята. Той бил откаран с линейка в университетската болница в Янина.



Жителите казват, че наблюденията на мечки в планинските села в региона са станали по-чести. Макар нападенията над реколтата да не са нещо необичайно, местните определят случилото се като безпрецедентно за района Загори.



