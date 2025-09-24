ЗАРЕЖДАНЕ...
|Мечка нападна възрастен мъж в двора на дома му
Според съобщенията, мечката влязла в имота, търсейки храна, когато нападнала мъжа. Местните жители се втурнали да му помогнат, след като чули писъците му, и го намерили да кърви на земята. Той бил откаран с линейка в университетската болница в Янина.
Жителите казват, че наблюденията на мечки в планинските села в региона са станали по-чести. Макар нападенията над реколтата да не са нещо необичайно, местните определят случилото се като безпрецедентно за района Загори.
