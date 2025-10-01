Медии съдят Meta, искат 550 млн. евро за нанесени вреди

© Над 80 испански медии се обръщат към съда, като искат от Meta, собственик на Facebook и Instagram, около 550 млн. евро за щетите, които им е нанесъл рекламният й модел, предава RFI.



Делото се счита за особено важно и съдебното заседание започна в 10:00 часа (местно време, 11:00 часа българско време) в търговския съд на испанската столица и ще продължи до утре, четвъртък.



Асоциацията на медиите (AMI), основната асоциация в сектора в Испания, подаде жалба през декември 2023 г. срещу Meta в Ирландия, където американският технологичен гигант е разполжил седалището си в Европа. Тя иска 551 милиона евро за нелоялна конкуренция при продажбата на дигитална реклама.



"Това, което е заложено на карта тук, е оцеляването на медиите, които са заплашени от хищническото поведение на платформа като Meta, която действа без да зачита нашия законодателен рамка“, заявява пред журналисти Ирене Лантако, генерален директор на съюза, преди началото на изслушването в съда.