Медийният магнат Рупърт Мърдок се оттегля от постовете си във Fox и Fox News

© Медийният магнат Рупърт Мърдок се отказва от функциите си на председател на Fox Corporation и изпълнителен председател на News Corp, съобщи самият той на 21 септември.



92-годишният Мърдок информира колегите си в писмо за решението си, като отбелязва, че е в добро здраве. Официално той ще извърши прехода през ноември, а синът му Лахлан ще стане едноличен председател на двете компании.



"Пиша ви, за да съобщя на всички вас, че реших да премина към ролята на почетен председател на Fox и News", пише Мърдок в писмото, цитирано от Fox News.



"През целия си професионален живот съм се занимавал ежедневно с новини и идеи и това няма да се промени. Но моментът е подходящ да поема различни роли, знаейки, че разполагаме с наистина талантливи екипи и страстен, принципен лидер в лицето на Лахлан, който ще стане едноличен председател и на двете компании. Нито прекалената гордост, нито фалшивото смирение са възхитителни качества. Но аз наистина се гордея с това, което сме постигнали колективно през десетилетията и дължа много на моите колеги, чийто принос за нашия успех понякога не е бил забелязан извън компанията, но е дълбоко ценен от мен", посочва в посмото си Мърдок.



Решението му да напусне компаниите утвърждава Лахлан Мърдок като негов наследник. Той описва сина си като "страстен и принципен лидер", който може да поведе компаниите в бъдещето.



Мърдок, заедно с Джон Малоун, Тед Търнър и Съмнър Редстоун, оформят съвременната медийна епоха. Мърдок е толкова влиятелен в политическо отношение, че мнозина му приписват победата на Доналд Тръмп на изборите през 2016 г.



Напускането на Мърдок идва във важен момент за неговата империя, тъй като тя е изправена пред фундаментални предизвикателства. Fox, сравнително малък играч в развлекателната индустрия, е изправен пред бързия възход на стрийминга. News Corp, собственик на The Wall Street Journal, Times of London и други издания, се опитва да намери правилната формула за увеличаване на абонатите и приходите от реклама.



Мърдок наследява малък австралийски вестник и го превръща в гигант, придобивайки емблематични марки в областта на издателската дейност, телевизията и киното. Той придобива вестници като Times of London, New York Post и Journal и стартира мрежата на Fox с предавания като "Семейство Симпсън" и футболната лига NFL. Той ръководи и нидерландското студио, създало "Аватар" и "Титаник", създава гиганта в платена телевизия Sky в Обединеното кралство и променя формата на американските кабелни новини с Fox News.



"Нямах друг избор, освен да бъда катализатор на промяната", заявява той в речта си през 1996 г. "Това понякога води до това да те третират като скункс на чаено парти. Но това е съдбата на всеки, който оспорва статуквото."



Съставът на семейната империя се промени драматично, когато през 2018 г. Мърдок се съгласи да продаде значителна част от 21st Century Fox на Disney в сделка за 71 млрд. долара (над 130 млрд. лева). Останалите активи стават част от новосъздадената Fox Corp.



Миналата есен Мърдок предложи план за повторно обединяване на News Corp и Fox, но през януари отмени усилията, заявявайки, че сделката не е най-добрият вариант за акционерите в момента.



Мърдок все още е основен акционер и в двете компании. Той и семейството му притежават около 40 % от акциите с право на глас в News Corp. и около 44 % от акциите с право на глас във Fox Corp, според данни от документи за ценни книжа.