Медведев: Руските войници не се нуждаят от визи - те просто могат да нахлуят в Европа
"Кая, русият плъх, заяви, че работи, за да гарантира, че стотици хиляди бивши руски военни никога няма да влязат в Шенген. Каква загуба за нашите бойци. Е, те могат да влязат без визи, ако искат. Както през 1812 или 1945 г. Честит Ден на защитника на отечеството!"
