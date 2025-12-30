Медведев: Зеленски ще трябва да се укрива до края на безполезния си живот
©
В публикация в социалните мрежи той заяви, че с тази атака Зеленски "се опитва да саботира разрешаването на конфликта“.
"Той иска война. Е, сега ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев.
ФОКУС припомня, че Русия твърди, че в нощта на 29 декември Украйна е извършила атака с дронове срещу държавната резиденция на Владимир Путин в Новгородска област.
По думите на руския външен министър Сергей Лавров във връзка с това "преговорната позиция на РФ ще бъде преразгледана, като се има предвид окончателният преход на киевския режим към политика на държавен тероризъм“.
Още по темата
/
Зеленски: САЩ предложиха на Украйна гаранции за сигурност за 15 години с възможност за удължаване
26.12
Още от категорията
/
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозоната на фона на опасения от руска дезинформация
28.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:34 / 29.12.2025
Антъни Джошуа е ранен при автомобилна катастрофа, други двама са ...
16:04 / 29.12.2025
Арестуваха четирима българи за незаконен превоз на животни
14:26 / 29.12.2025
Сръбските студенти събират подписка за предсрочни избори, Вучич о...
13:01 / 29.12.2025
Зеленски и Тръмп ще проведат нов разговор днес
10:13 / 29.12.2025
Международен анализатор: Светът се движи от силата, а не от право...
09:42 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.