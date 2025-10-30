Медведев и Тео Франкен успяха да замесят Селена Гомес в спора си за ядрено надмощие
©
Както съобщи Politico, в началото на седмицата Франкен заяви в интервю за изданието HUMO, че НАТО ще "разруши Москва до основи", ако Русия нападне Брюксел.
Тези думи предизвикаха яростна реакция от страна на заместник-председателя на Съвета за сигурност на Русия Медведев, който нарече белгийския министър "идиот“ и заплаши, че Белгия може да "изчезне“, ако Кремъл използва ново ядрено оръжие.
"Наскоро изпробвахме нашата суперторпеда "Посейдон“ — истинско оръжие за Съдния ден“, написа Медведев в X.
В отговор Франкен реши да се не с политическо, а с музикално послание. Той публикува пост в Instagram с надпис:
"Главният хулиган на Русия не спира да заплашва и да обижда“.
Към публикацията той добави фрагмент от песента на Селена Гомес "Calm Down“ ("Успокой се“).
Франкен пише:
"НАТО не е във война с Русия и не се стреми към това. Но принципът на ответния удар е непроменен от 76 години. Именно това имах предвид – и не се отказвам от думите си“.
Още по темата
/
Литва: Санкциите срещу Русия и Беларус ще останат, докато не бъде възстановена целостта на Украйна
06.10
Още от категорията
/
Учени, сред които и българин, откриха невиждани до момента свойства, проявявани от междузвездна комета
24.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Лекарка е открита мъртва в спешното отделение
22:50 / 29.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.