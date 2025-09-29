Медведев отново заплашва Европа: Не можете да си позволите война с Русия

© Бившият президент на Русия Дмитрий Медведев заявява, че Европа не може да издържи война срещу Русия, но че ако нейните лидери допуснат грешката да я започнат, то тя може да ескалира в конфликт с оръжия за масово унищожение . "Русия", пише Медведев в Telegram, "няма нужда от такава война".



"Просто те не могат да издържат война с Русия“, допълва той, добавяйки, че "винаги съществува вероятност от фатална грешка".



"И такъв конфликт носи абсолютно реална опасност да ескалира във война с използване на оръжия за масово унищожение", посочва Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия.