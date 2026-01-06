Медведев с "поздрав" към САЩ: Не си играйте с Русия
По този начин коледното послание на заместник-председателя на Съвета за сигурност към православните християни се превърна в "отговор“ на появилата се по-рано в рускоезичния акаунт на Държавния департамент на САЩ картинка с призив "да не се играят игри“ с американския лидер Доналд Тръмп. Медведев възпроизведе стилистиката на илюстрациите към публикациите в акаунтите на Държавния департамент в социалните мрежи.
Мадуро пледира "невинен"
21:58 / 05.01.2026
Мадуро и съпругата му ще бъдат представлявано от служебни защитни...
20:08 / 05.01.2026
NYP: Мадуро е заплашен от смъртна присъда
16:31 / 05.01.2026
