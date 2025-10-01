Медведев за ядрените подводници на Тръмп: Трудно е да се намери черна котка в тъмна стая, особено ако я няма там

© Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Руската федерация Дмитрий Медведев отговори с афоризъм на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп за разполагането на американски подводници.



В публикация, поместена в канала му в месинджъра Max, Медведев пише: "Нов епизод от поредицата трилъри. Тръмп отново повдигна въпроса за подводниците, които уж е изпратил до руските брегове, настоявайки, че са "много добре скрити".



Медведев, продължава с афоризъм, който се приписва на Конфуций и показва безсмислието да се търси нещо, което никога не е съществувало: "Трудно е да се намери черна котка в тъмна стая, особено ако я няма там“.



"Фокус" припомня, че във вторник Доналд Тръмп нарече Медведев "глупав човек" и заяви отново, че е преместил "една или две подводници" до руското крайбрежие. През август Тръмп обяви, че е наредил две ядрени подводници да се преместят в "подходящи райони" в отговор на заплахите от Москва.