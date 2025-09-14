ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Меглена Плугчиева: Прогнозите за Германия никак не са добри
Оставката на Франсоа Байру и назначението на новия премиер Себастиан Льокорню от президента Еманюел Макрон няма да доведе до разрешаване на кризите, допълни тя. Нагласите за дебатите по бюджета на страната за следващата година не са за съкращаване на разходи и за реформи, от каквито има нужда. "Натрупаните с години проблеми – прекалено надутите социални разходи, проблемите с миграцията, свиващата се икономика и дългове, достигащи 114% от БВП, говорят за една много тревожна картина“, посочи Плугчиева.
Проблемите на Франция са предупреждение към целия Европейски съюз и към цялата еврозона, отбеляза тя. В сериозен държавен дълг са и Италия, Испания, Португалия, Гърция, Белгия. "Няма държава в еврозоната, която да няма проблеми и затруднения. Това е големият проблем, който би трябвало да занимава и нас“, допълни Плугчиева.
За трета поредна година Германия е в рецесия. Ако заявеното намерение от канцлера Мерц есента на тази година да бъде есен на реформи не се реализира, прогнозите за Германия не са никак добри, смята дипломатът.
Плугчиева припомни, че очакванията към канцлера Фридрих Мерц са били, че ще започне реформи за стабилизиране на икономиката. "Вместо това той се изявява повече като канцлер на външната политика. Темите, с които и той, и президентът Макрон блестят на европейската сцена, са отбрана и сигурност, помощ за Украйна, "Коалиция на желаещите“, но почти нищо не се чува за спасяване на икономиката, за намаляване на безработицата, на бюрокрацията, за стабилизиране на икономиката“, коментира тя.
Германия има безпрецедентно висок външен дълг. Очакванията за 2026 г. са че, страната също ще надхвърли бюджетния дефицит от 3%.
"Сърцето на германската икономика – автомобилостроенето, е в много тежка ситуация – загуби на пазари, намаляване на производство, намаляване на печалби, съкращаване на работни места“, посочи Плугчиева.
По думите й Германия търпи големи загуби заради бюрокрацията. Над 1700 закона и над 52 000 режими, норми и рестрикции натоварват бизнеса. "Това, съчетано с големи социални разходи, без да има развитие на икономиката, създава тревожна ситуация за развитието на Германия. Това създава проблем за цялата еврозона“, допълни Меглена Плугчиева.
Днес в най-гъстонаселената германска област – Северен Рейн-Вестфалия, се провеждат регионални избори. "Прогнозите не бяха никак добри. Последните проучвания на общественото мнение показаха, че "Алтернатива за Германия“ продължава да получава подкрепа. Последните проучвания показаха, че на федерално ниво има изравняване на подкрепата за "Алтернатива за Германия“ и за ХДС-ХСС. Това трябва да бъдат сигнали за корекция в политиките, за да има съответните резултати“, допълни дипломатът.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Тръмп обяви: Ако НАТО направи това, което казвам, войната ще свър...
15:52 / 13.09.2025
От днес в Гърция: Глобяват с до 8000 евро за превишена скорост, д...
10:59 / 13.09.2025
Мощен трус от 7.4 по Рихтер удари Камчатка, обявена е опасност от...
08:39 / 13.09.2025
Бащата на Робинсън първо се изповядал и после издал сина си
22:01 / 12.09.2025
Губернаторът на Юта потвърди ареста на Тайлър Робинсън, заподозря...
17:30 / 12.09.2025
Почина велик щангист
15:57 / 12.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при инцидента в Несебър
12:57 / 12.09.2025
Няма страшно! Премахнаха изплувалия на Северния плаж в Бургас дрон
17:25 / 12.09.2025
Шон Уайт и Нина Добрев прекратиха годежа си
08:57 / 12.09.2025
Скандал в "Игри на волята"
15:03 / 12.09.2025
Дрон изплува на плажа в Бургас!
14:34 / 12.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета