Мелания Тръмп с писмо до Путин

© Съпругата на американския президент Доналд Тръмп, Мелания Тръмп, е повдигнала въпроса за тежкото положение на децата в Украйна и Русия в лично писмо до руския президент Владимир Путин, съобщават в петък двама представители на Белия дом.



Президентът Тръмп е връчил лично писмото на Путин по време на срещата им на върха в Аляска, съобщават служителите пред агенция Reuters.



Мелания Тръмп не е участвала в пътуването до Аляска.



Служителите не разкриват съдържанието на писмото, освен че в него се споменава отвличането на деца в резултат на войната в Украйна.