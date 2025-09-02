Новини
Мениджър: 35 долара за кюфтета и 20 за пица рушат целия туристически сектор в Турция
Автор: Екип Burgas24.bg 12:37
©
Турция преживява труден летен сезон в туризма – сектор, който традиционно е сред най-важните за икономиката на страната. През юли, когато обичайно пристигат най-много посетители, броят на туристите е намалял с 5% в сравнение с предходната година. Германските и британските туристи – сред най-платежоспособните клиенти – тази година предпочетоха други дестинации или останаха у дома, пишат германските издания "Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ и "Дойче Веле".

Миналата година Турция вече изостана в ценовата конкуренция с други утвърдени ваканционни дестинации. Много турци дори избраха да почиват на гръцките острови, вместо в собствената си страна. Днес поскъпналите почивки в Турция са добре известен факт.

Инфлацията от 33,5%, високите лихви и отслабването на турската лира влияят не само върху конкурентоспособността на експортната индустрия, но и върху туристическия сектор. Въпреки че ръстът на цените на услугите през последните месеци се е забавил до "под 50%“ – най-ниското ниво от средата на 2022 г. – разходите остават прекомерно високи.

Туризмът е ключов отрасъл за Турция: генерира около една десета от БВП и осигурява заетост на 5% от работещото население. Само през юли страната е приела близо 7 милиона туристи. Най-многобройни са били германците (981 000), следвани от руснаците (954 000), британците (597 000), поляците (329 000) и холандците (260 000).

Въпреки големите числа, тенденцията е отрицателна – броят на туристите спада за трети пореден месец. За първата половина на годината чуждестранните посетители са с 600 000 по-малко спрямо същия период на 2024 г. Целта от 65 милиона туристи за 2025 г. изглежда трудно постижима без "почти чудо“ през оставащите месеци, отбелязва ФАЦ.

Основната причина за спада в резервациите през юли и август са прекомерно високите цени – особено в ресторантите. "Когато посетителите трябва да платят 35 долара за няколко кюфтета или 20 долара за пица, това се отразява на цялата индустрия, дори на самата страна“, казва туристически мениджър от Мармарис пред агенция Блумбърг.

Средната цена за полет, настаняване и трансфер от летището до хотела е около 1200 евро на човек за 9-дневен престой. При средна заетост от 2,2 души в стая това прави приблизително 2600 евро – сума, която кара много туристи да търсят алтернативи.

Денис Угур, управител на туроператора Бентур, смята, че Турция е станала жертва на собствения си успех: гостите са свикнали на разкошни "ол инклузив“ оферти, които вече трудно се поддържат на достъпни цени. Той изтъква и друга причина за по-слабия интерес – жегите в разгара на лятото. Все повече туристи се пренасочват към по-умерени сезони като пролетта и есента.

Конкуренцията също оказва натиск. Гърция и Испания вече предлагат по-ниски цени, а Египет се утвърждава като силен съперник – там разходите за труд са на нивото на Турция отпреди 10 години, а качеството на храната и обслужването бързо се доближава до турското.

Спадът в туризма поставя под риск не само хотелиерите и ресторантьорите, но и цялата турска икономика. Ако тенденцията продължи, страната ще трябва да преосмисли ценовата си политика и да заложи на нови конкурентни предимства, за да задържи ключовото си място на туристическата карта.








