Meteo Balkans: Балканите през следващите няколко дни ще се окажат по-топли от Испания
Автор: Георги Кирилов 21:58Коментари (0)94
© Meteo Balkans
Балканите през следващите няколко дни ще се окажат по-топли дори от Испания. Това казаха от Meteo Balkans в социалната мрежа Facebook.

Те посочват още, че минималните температури в Централна Испания би трябвало да са около нулата.

През следващите дни се очаква ураганът Габриел да връхлети Северна Испания. От Meteo Balkans казват още, че ураганът ще се усили до четвърта категория, но бурята бързо ще отслабне. Очакват се и вълни до 5–7 метра и усилване на морските течения.








