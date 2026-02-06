Мицкоски: Ако ЕС гарантира нашата идентичност, нека я потвърди с решение
По негови думи страната е готова да спазва поетите международни задължения, но той очаква същото и от съседите си и от Европейския съюз. Мицкоски призова за реципрочност при зачитането на правата, като конкретно посочи задълженията на България да спазва решенията на Съда по правата на човека в Страсбург.
"Изискваме България да е наясно със задълженията, които някои от правителства й са поели. Ако правителството на нашия източен съсед е поело задължение, като е подписало и ратифицирало резолюции, конвенции за защита на правата на човека, спазва решения на Страсбургския съд по правата на човека и т.н., това, което очакваме, е те да ги спазват. А това е да се позволи на македонската общност да се регистрира като организация, в която може да взаимодейства културно и образователно; тази общност да има свой представител в Министерския съвет за правата на малцинствата, който функционира в рамките на правителството на нашия източен съсед. Това е принципна позиция“, обясни той.
Премиерът на РСМ допълни, че е разговарял с представители на международната общност, които са ги уверили, че ЕС признава македонската идентичност. Той заяви, че тези уверения трябва да бъдат официализирани чрез заключение на Съвета на ЕС.
