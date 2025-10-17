ЗАРЕЖДАНЕ...
Мицкоски: Няма да впишем безусловно българите в конституцията
©
"Това, което дипломацията на СДСМ и ДСИ направи на крив гръбнак, ни доведе до тази ситуация. Значи нещо, което е създавано с векове, за което хората са се жертвали, са имали саможертва..., те успяха да го продадат за седем години", заяви Мицкоски пред Канал 5, цитиран от МКД.
Той подчерта, че докато е премиер, конституционните промени няма да се случат без ясни поети задължения от страна на България, както и конкретни гаранции от ЕС.
"Никой няма право, нито е справедливо да очаква, че това правителство безусловно ще направи това, нито пък това правителство възнамерява да го направи, докато аз съм министър-председател. Това трябва да е ясно, казвал съм го многократно. Ние изискваме последователно спазване на международното право, а и източната ни съседка има задължения там. И ние също изискваме гаранции и ако ЕС наистина иска да види Македония в компанията си, поне малко от това, което прави за някои други страни, ще го направи и за нас. И това е ясна позиция“, каза още той.
Още по темата
/
Премиерът на Северна Македония: България продължава да възпрепятства започването на преговори за членство в ЕС
26.09
Люпчо Георгиевски: Половината от правителството на Мицкоски са с двойно гражданство, респективно и българско
19.09
Външният министър: Очакваме РС Македония да изпълнява ангажиментите си, не е възможна промяна на договорения европейски консенсус
02.09
Гръцка евродепутатка, която се определя като македонка: Българите са прави! Хората в Скопие говорят български!
01.08
Външно с остра реакция относно изказването на Мицкоски: България няма да толерира език на омраза и лични нападки
10.07
Докладът за РСМ на ЕП засенчи дебатите за вота на недоверие в парламента, всички го определиха за победа за България
09.07
Още от категорията
/
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се справи с "пречките" от страна на София
16.10
Шведската прокуратура прекрати окончателно делото за прекъснатия кабел от българския кораб ''Вежен'' в Балтийско море
14.10
Тръмп подписа историческия мирен план за Газа часове след завръщането на всички живи заложници в Израел
13.10
МТ: Синът на Песков е бил на Малдивите в месеците, когато твърдеше, че е доброволец в редиците на "Вагнер"
12.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Николай Кръстев: Мицкоски явно не разбира, че България може да бъ...
22:30 / 16.10.2025
Тръмп провежда "много дълъг" разговор с Путин
19:50 / 16.10.2025
Съдът на ЕС все още счита домашните любимци за "багаж" при полети...
19:51 / 16.10.2025
Депутати от ЕП искат премахване на изискването за прикачените към...
16:19 / 16.10.2025
Силяновска иска от Фон дер Лайен "креативни решения", за да се сп...
14:15 / 16.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.