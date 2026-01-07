МИА.
Според него обаче най-важното е гражданите на РСМ да бъдат обединени като народ.
"Мисля, че най-накрая като народ ще разберем, независимо дали сме на власт или в опозиция, че по някои въпроси просто трябва да бъдем заедно", подчерта Мицкоски.
Мицкоски: Тезите, че българите искат пълно предефиниране на македонската идентичност, се потвърждават
