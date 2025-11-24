Каквото и да се договорят Украйна и САЩ, Путин трябва отново да одобри или отхвърли модифицирания план за преговори. Това каза бившият заместник-министър на външните работи Милен Керемедчиев в предаванетоПо думите му първоначално заложените цели на Русия за пълномащабна инвазия в Украйна са в осовата на изработения от американската администрация план от 28 точки. Според първоначалното предложение Украинската армия трябва да се изтегли от територии в Донецка, Луганска и Запорожка област. Предложението на европейските държави е бойните действия да спрат по линията, на който те в момента се намират, и така да започнат преговорите. Първоначалното предложение на САЩ е демилитаризираната зона да бъде под руски контрол без руски военни, докато желанието на Украйна е там да има международни наблюдатели, което пък не се приема от Русия, посочи Керемедчиев. "Много неясно е и искането за числеността на въоръжените сили на Украинската армия, които да останат след конфликта. Русия и САЩ предлагаха 280 000, желанието на европейските държави е за 800 000 военнослужещи. Това е доста нереалистично искане – това ще направи Украинската армия шестата най-многочислена в света“, коментира той.САЩ, европейските държави и Украйна искат моментално спиране на бойните действия и започване на преговори, докато Путин многократно е изявявал своето желание да се водят преговори, докато Руската армия напредва на фронта, отбеляза Керемедчиев.Следвоенното възстановяване на Украйна и реинтеграцията на Русия на този етап остават на заден план. "Първа точка в разговорите е дали и как биха се спрели военните действия и когато това се случи, по какъв начин ще бъде съблюдаван мирния процес и започването на мирни преговори“, поясни бившият заместник-министър на външните работи.Няма как да се стигне до мирни преговори без участието на една от двете воюващи страни, подчерта той. "Колкото и да се оказва натиск на Украйна, няма украински резидент, който да наруши своята конституция и да подпише капитулацията на страната си и по този начин да я обрече на евентуално социално напрежение, в това число и гражданска война.“