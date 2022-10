© Aĸaa Myp - oa e e ope oao Beĸopa, oo pe a oe ceoa caa ĸao cpyaa a o cp-peceae a Oeeoo ĸpaco P Cyaĸ. caa e, e aaa c cĸ poxo e ope oaa o c, ocoeo cpee a oae. Πpe ocee o Myp pa pĸ c ĸo o a-oae ceeca cea pe coa aca ecoa pa tmrn Vntur U.



Ke ee cpxoaaa ecaa?



Maĸap e ee a Ocpoa, Myp e caa o pacĸe a ac a e, ĸoeo "e ee" Oeeoo ĸpaco ceoaeo oxoe ѝ ya e ce oaa c a. To cay, ao aĸoe, ee "epa oĸa" ​ paapa a ĸpaa a oĸyaeaa cocooc, oĸaaĸ ee opae ĸ cpya ѝ ĸpĸ, aoo Cyaĸ poae cepoo ĸoeae a oooe pacĸe oaĸcaa, money.bg.



Ce ĸao e ooea a eĸ ĸpĸ ĸpĸyaa apa oe p, cece o a aoapee a o cay, cpyaa a oaa cp a ace a Beĸopa eaa o, e oxoe ѝ ya ee e ce oaa cpaaa.



eec ocĸopo oĸye, pa o lmbrg, oĸaa, e cee oc a Myp e pae opĸ a dr5. Toa e aca ecoa ooc a "ceaoo oĸoee oa ep", cocoaa pe 2019 oa o e a ypaaaa ac a Kaap - aa A-Ta. Koaa tmrn poa h Nw rftmn - yĸcoo pacĸo eeo pocpaco, o aĸoep ĸa a-oaa ep a Pyp Mpoĸ - Πpyec, ĸaĸo ceeco A Tap - epacĸe coce a xoe rk wr oocĸ ĸapa Hacp.



42-oaa Mp, ĸoo e poea ce oe e cĸ paa, a eo ccoe o oĸoo ,3 apa, aoapee a ea c nf - coyep a, ocoa o aa , cope eĸca a apepe a lmbrg. Aĸe a apaaa aaop ĸoa cĸoxa c oee o 2000%, oĸaĸo Mp a p ee yo paĸp ĸao aĸoep pe 2001 oa.



tmrn Vntur e eo a ocoaa o ceecoo ecoa ĸoa, apaa aaop, ĸoo aea oĸoo 15 cye , ĸopopa xo a cooc a ap, oxaa eeĸpo copoe, acpaxoae yace lrtn hnlg a o Mcĸ. Aĸaa Myp oca tmrn Vntur Lnkdn ĸao ceee ec, apa oo aaop, ĸoo ce oĸycpa peo Beĸopa pao c ec ĸoa, ĸoo ce ya o ĸaa, o ypaeeo peo apop. T e ece peĸop aĸoep a pacĸ ĸo a pyecoo.



oacoo a Myp yp oypoca a P Cyaĸ



Koao pe ap a oa caa ya opaa, e Myp ce e paaa a ae cay a "eee a ocoo Oeeoo ĸpaco", coeo eaa ec a pxy oxoe c o ya, ye oe oee eaa oypoc, peĸ papa ce cĸaa. A ĸoao ec aaa aoa a c aa, oypoca yĸao oca c.



Aĸaa Myp P Cyaĸ ce aoaa, oĸao ya Caopcĸ yepce pe 2005 oa. Te ce e pe 2009 oa ce oe peaa o Kaop - eoe c e ĸ oĸeaa.