Легендарният инвеститор и основател на Bridgewater Associates Рей Далио предупреди, че светът се намира "на ръба“ на капиталова война, на фона на нарастващо геополитическо напрежение и повишена нестабилност на капиталовите пазари.Говорейки пред Дан Мърфи от CNBC на Световния форум на правителствата в Дубай, Обединени арабски емирства, Далио обясни, че макар светът все още да не се намира в състояние на капиталова война, преминаването към такава фаза може да стане "изключително лесно“."На ръба сме. Това означава, че не сме в капиталова война, но сме доста близо до нея и би било много лесно да преминем прага, защото има взаимни страхове“, заяви той.Според Далио капиталовата война се проявява, когато парите и финансовите потоци се използват като средство за натиск - чрез търговски ембаргота, ограничения върху достъпа до капиталовите пазари, санкции или използване на държавния дълг като геополитически лост.Той посочи като пример неотдавнашното ескалиране на напрежението около стремежа на администрацията на Доналд Тръмп да постави Гренландия под контрола на Съединените щати.По думите му в Европа нараства страхът сред инвеститорите, притежаващи активи, деноминирани в щатски долари, че те биха могли да бъдат обект на санкции или ограничителни мерки."Има страх от страна на европейските притежатели на доларови активи, че те могат да бъдат санкционирани, както и реципрочен страх от страна на Съединените щати, че няма да получат капитала или покупките от Европа“, коментира Далио.Според проучване на Citi, цитирано от Ройтерс, европейските инвеститори са представлявали около 80% от чуждестранните покупки на американски държавни ценни книжа в периода между април и ноември.Далио подчерта, че исторически капиталовите войни често са били съпътствани от валутен и капиталов контрол. По негови думи подобни механизми вече се наблюдават в различни части на света, като институции като централни банки и суверенни фондове започват да трупат "резерви“ в подготовка за евентуални ограничения.Той направи паралел с периода преди Втората световна война, когато Съединените щати наложиха санкции срещу Япония - ход, който впоследствие доведе до военна ескалация."Може да си представим аналогична ситуация в днешния свят, особено в отношенията между Китай и Съединените щати“, каза Далио."Обратната страна на търговския дефицит е капиталът. Когато има капиталов дисбаланс, капиталът може да бъде използван като оръжие.“На фона на тези рискове Далио подчерта, че златото продължава да бъде едно от най-сигурните средства за съхранение на стойност."Това не се променя от ден на ден“, заяви той, отговаряйки на въпрос дали последните движения в цената на златото подкопават статута му на сигурен актив.По думите му златото е поскъпнало с около 65% спрямо година по-рано и остава с около 16% под историческия си връх. Според Далио инвеститорите често допускат грешка, като се фокусират върху краткосрочните движения на цената."По-важният въпрос е какъв процент от портфейла трябва да бъде в злато. Това е изключително ефективен диверсификатор, особено когато други части на портфейла се представят слабо“, обясни той.Далио заключи, че ключът към устойчивостта в несигурна глобална среда остава добре диверсифицираният портфейл."Когато времената са трудни, златото се представя уникално добре. Когато времената са добри -по-слабо. Но именно затова то е толкова ценен диверсификатор“, каза инвеститорът.