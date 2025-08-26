Новини
Министър фучи по магистрала с 224 км/ч
Автор: Георги Кирилов 12:49Коментари (0)0
Турският министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу обяви, че е глобен от жандармерията за превишаване на ограничението на скоростта по магистралата Анкара-Нигде, съобщи Bigpara.

Министър Уралоглу сподели видео в социалните мрежи, на което се качва зад волана на кола на магистралата Анкара-Нигде. След това той сподели друго видео, в което обяснява, че е превишил ограничението на скоростта по време на шофиране и че жандармерията е предприела необходимите законови действия, както и доклада за наложената глоба. Уралоглу заяви, че е седнал зад волана, за да популяризира магистралата Анкара-Нигде,.

Максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч, а транспортният министър е шофирал с 224 км/ч. Наложена му беше глоба от 9 267 турски лири, предаде Yıldız Haber.








Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
