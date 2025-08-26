ЗАРЕЖДАНЕ...
|Министър фучи по магистрала с 224 км/ч
Министър Уралоглу сподели видео в социалните мрежи, на което се качва зад волана на кола на магистралата Анкара-Нигде. След това той сподели друго видео, в което обяснява, че е превишил ограничението на скоростта по време на шофиране и че жандармерията е предприела необходимите законови действия, както и доклада за наложената глоба. Уралоглу заяви, че е седнал зад волана, за да популяризира магистралата Анкара-Нигде,.
Максималната скорост по магистралите в Турция е 140 км/ч, а транспортният министър е шофирал с 224 км/ч. Наложена му беше глоба от 9 267 турски лири, предаде Yıldız Haber.
