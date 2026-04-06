Четиримата астронавти от мисията на НАСА Artemis II влязоха в областта на гравитационното поле на Луната, където силата на лунната гравитация върху космическия кораб е по-силна от земната.

Екипажът е навлязъл в тази част от космическия полет четири дни, шест часа и две минути от началото на мисията, което е на около 62 800 километра от Луната и на 373 400 километра от Земята, предава The Guardian.

Следващият ключов етап ще бъде полет към тъмната страна на Луната и по-дълбоко в космоса от която и да е космическа мисия досега.

"Всички сме изключително развълнувани. "Нашият екип за летателни операции и нашият научен екип са готови за първото прелитане на Луната от 50 години насам“, заявява Лори Глейз, заместник-помощник-администратор на НАСА за мисията за разработване на изследователски системи.

Мисиите "Аполо“ от 60-те и 70-те години на миналия век са летели на около сто километра над лунната повърхност, но екипажът на Artemis II ще се приближи до Луната на малко над 6400 километра, което ще им позволи да видят пълния, сферичен изглед на естествения спътник на Земята, включително региони близо до двата полюса на Луната.

Екипажът на американския космически кораб "Орион“ ще проведе научни изследвания и ще заснеме 35 обекта на повърхността на Луната по време на предстоящата обиколка около Луната. Обиколката ще започне в 14:45 часа по източноамериканско време (в 21:45 часа българско време).