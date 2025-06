© В нощта на неделя, 15 юни 2025 г., Иран отново извърши масирана атака с балистични ракети срещу израелска територия.В резултат от нея са убити 10 души, а около 200 са ранени, съобщава The Times of Israel.



Според ИРНА, по-специално, Хайфа, голям пристанищен град, е бил подложен на атака, където се твърди, че е избухнал пожар в петролна рафинерия. Информационната агенция Mehr твърди, че Иран е използвал хиперзвукова ракета при удара по града.



Според The ​​Times of Israel, 10 души са били убити и около 200 са били ранени при нощни атаки на израелска територия. Други източници обаче предоставят различни данни. В момента информацията се уточнява.



Четирима души, включително осемгодишно момиче, са загинали при директно попадение на ракета в жилищна сграда в района на Бат Ям. Четирима души са загинали и в град Тамра в Северен Израел.



Спасителите продължават да търсят хора под руините на сгради, разрушени от ракетни атаки от Иран.



Кадри зазсети от очевидци, показват мащаба на разрушенията в Бат Ям след иранския удар.



Израелски удари срещу Иран



''Фокус'' припомня, че в нощта на 13 юни Израел започна серия от удари по ирански цели. Вследствие на тях в Техеран имаше експлозии, а противовъздушната отбрана бе активирана..



Израел нарече операцията, при която израелски самолети атакуваха десетки цели в Иран, свързани с ядрената програма и други военни обекти- "Изгряващият лъв“.



След това Израел обяви извънредно положение в страната поради заплахата от ответни удари от страна на Техеран.



Доналд Тръмп заяви по -късно, че САЩ ще защитят себе си и Израел в случай на отговор от Иран.



При ракетните удари Израел е унищожил важен ирански ядрен обект.



Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обяви вчера, че Израел е подготвял атаката срещу Иран, която е извършил в нощта на 13 юни, в продължение на осем месеца. Подготовката е била извършена в пълна тайна.



Израелските медии съобщиха още, че висш ирански служител Амир-Али Хаджизаде е бил убит при израелски въздушни удари по команден център в нощта на 13 юни.



По-късно, вечерта на 13 юни, Израел нанесе два удара по подземния завод за обогатяване на уран на Иран във Фордоу. Армията на отбранителните сили на Израел може да атакува и една от резиденциите на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей.



Ответни удари на Иран



Иран удари Израел с десетки балистични и крилати ракети в отговор на въздушни удари в нощта на 13 юни. В Тел Авив се чуха експлозии.



Първоначално бяха съобщени 35 жертви. Към сутринта на 14 юни се съобщава за най-малко двама загинали и над 50 ранени при нощното нападение срещу Израел.



В нощта на 15 юни Израел и Иран започнаха поредна серия от масирани ракетни атаки.



